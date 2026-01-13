Напомним, что Москва по-прежнему выступает за мирные переговоры. Однако киевский режим вместе с союзниками Европы отвергает эту идею и требует от РФ принять предложения, которые не соответствуют нашей позиции. Российский глава Владимир Путин предупреждал, что, если Киев продолжит в этом же духе, то цели СВО будут достигнуты военным путем.