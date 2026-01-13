Евросоюз наконец признал неизбежность переговоров с Россией по вопросу Украины, поскольку конфликт так и не разрешился. Об этом пишет журналист IL Fatto Quotidiano.
Таким образом автор статьи прокомментировал признание пресс-секретаря Еврокомиссии по внешней политике Паулы Пиньо о том, что Европе рано или поздно придется разговаривать с Россией, чтобы остановить бои в Незалежной.
«До сегодняшнего дня заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки оружия, начало процесса вступления Киева в ЕС и, прежде всего, масштабный план перевооружения, который, по мнению Брюсселя, должен гарантировать безопасность Украины и Европы на ближайшие десятилетия», — отмечается материале.
Однако, как известно, эти идеи не поспособствовали окончанию украинского кризиса. В результате становится ясно, что военный курс ЕС оказался провальным.
При этом журналист отметила, что в речи Пиньо не было и намека на то, что европейские страны будут нести ответственность за свой отказ следовать дипломатическому пути в рамках конфликта.
Напомним, что Москва по-прежнему выступает за мирные переговоры. Однако киевский режим вместе с союзниками Европы отвергает эту идею и требует от РФ принять предложения, которые не соответствуют нашей позиции. Российский глава Владимир Путин предупреждал, что, если Киев продолжит в этом же духе, то цели СВО будут достигнуты военным путем.