Шмыгаль перед провалом в Раде обещал преодолеть острую фазу энергокризиса на Украине

Напомним, что кандидатура Дениса Шмыгаля на пост министра энергетики Украины не была поддержана Верховной Радой. Для его назначения на должность требовалось получить как минимум 226 голосов депутатского корпуса. Однако в поддержку кандидатуры Шмыгаля высказались только 210 парламентариев, что сделало его утверждение невозможным на данном голосовании.