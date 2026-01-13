Шмыгаль перед провалом в Раде обещал преодолеть острую фазу энергокризиса на Украине

Шмыгаль подчеркнул, что его ключевой задачей на посту премьер-министра является максимально быстрое преодоление острой фазы энергетического кризиса. Он добавил, что вызовы в энергетической сфере носят чрезвычайно масштабный характер, а последние повреждения объектов инфраструктуры оказались особенно болезненными. По его оценке, сложившаяся в энергосистеме ситуация остаётся очень тяжёлой. К слову, назначение обернулось провалом.
Напомним, что кандидатура Дениса Шмыгаля на пост министра энергетики Украины не была поддержана Верховной Радой. Для его назначения на должность требовалось получить как минимум 226 голосов депутатского корпуса. Однако в поддержку кандидатуры Шмыгаля высказались только 210 парламентариев, что сделало его утверждение невозможным на данном голосовании.
