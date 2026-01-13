Оппозиция требует отставки президента Молдовы из-за заявлений об объединении с Румынией

Так, Партия коммунистов (ПКРМ) призвала главу государства сложить полномочия после сделанных заявлений. В сообщении ЦК ПКРМ, опубликованном на официальном сайте, отмечается, что «подобные планы давно вынашиваются прорумынскими силами и сегодня перешли в стадию практической реализации», оправдывая идеи унионизма тем, что такой «маленькой стране, как Молдова, сложно противостоять такой “страшной угрозе”, как Россия, а в составе Румынии граждане якобы будут надежно защищены».