Оппозиция требует отставки президента Молдовы из-за заявлений об объединении с Румынией

Оппозиционные политсилы Молдовы выразили негодование после слов президента Майи Санду об объединении с Румынией.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Оппозиционные силы Молдовы возмутились высказываниями президента страны Майи Санду в интервью британским журналистам о готовности проголосовать за объединение с Румынией.

Так, Партия коммунистов (ПКРМ) призвала главу государства сложить полномочия после сделанных заявлений. В сообщении ЦК ПКРМ, опубликованном на официальном сайте, отмечается, что «подобные планы давно вынашиваются прорумынскими силами и сегодня перешли в стадию практической реализации», оправдывая идеи унионизма тем, что такой «маленькой стране, как Молдова, сложно противостоять такой “страшной угрозе”, как Россия, а в составе Румынии граждане якобы будут надежно защищены».

«Подобную ситуацию невозможно представить ни в одной другой стране мира. Государства борются за свой суверенитет, укрепляют его, воспитывают в гражданах чувство гордости за собственную страну. И только в Молдове те, которые пришли к власти путем фальсификации, подлога, подкупа избирателей, являясь одновременно и гражданами другой страны, выступают за ликвидацию Республики Молдова», — заявили коммунисты.

В ПКРМ подчеркнули, что в такой ситуации «справедливым и единственно верным решением станет лишение Майи Санду должности президента по воле народа Молдовы с последующим привлечением ее к уголовной ответственности за нарушение Конституции».

В Партии социалистов в свою очередь заявили, что президент Санду должна немедленно уйти в отставку после таких заявлений. В политформировании также призвали все компетентные органы инициировать расследование по факту возможной измены Родине.

«Майя Санду должна немедленно уйти в отставку. Каждый день ее пребывания на посту президента — это угроза существованию Республики Молдова как независимого государства. Мы требуем от Генеральной прокуратуры, СИБ и всех компетентных органов незамедлительно инициировать расследование по факту возможной измены Родине, поскольку публичные призывы главы государства к демонтажу страны подпадают под самую жесткую правовую и политическую оценку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

По словам одного из лидеров Гражданского конгресса (входит в блок «Альтернатива») депутата Марка Ткачука, власть демонстрирует «двуличие и политическое слабоумие», говоря о независимости, но мечтая о ее ликвидации, обещая евроинтеграцию, но действуя так, чтобы «интегрировать территорию лишь частично».

«Какая программа по реинтеграции с Приднестровьем? Какие инициативы по борьбе с бедностью или экономической модернизации страны? Все это оказалось ненужным хламом на пути магистрального проекта PAS — слить молдавскую независимость», — подчеркнул Ткачук.

Экс-премьер Молдовы, лидер проевропейской Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат считает, что заявление Санду о готовности голосовать за вхождение республики в состав Румынии связано с ее планами попросить помощи Бухареста в преодолении тяжелейшего кризиса в экономике страны.

«Судя по всему, госпожа президент вновь собралась в Бухарест за очередными обещаниями, грантами или просто вежливыми кивками. Сценарий знакомый: приехала, попросила, уехала», — написал Филат в соцсети.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдовы с Румынией. Она объяснила свою позицию тем, что «небольшой стране… становится все труднее выживать».

