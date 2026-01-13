Ричмонд
Ульянов напомнил об истечении срока действия ДСНВ 5 февраля

Последние ограничения на количество стратегического ядерного вооружения США и РФ перестанут существовать, отметил постпред России в Вене.

Источник: Аргументы и факты

Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает 5 февраля, что означает снятие последних ограничений на количество стратегических ядерных вооружений РФ и США, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Через 23 дня последние ограничения на количество стратегического ядерного вооружения США и России перестанут существовать», — написал он в своем Telegram-канале.

Ульянов предположил, что США не готовы принять на предложение российской стороны о добровольном продлении ключевых положений договора еще на один год. Постпред также напомнил о недавних заявлениях лидера США Дональда Трампа, отметив, что они являются лишь далеким от реальности «ничем не подкрепленным пожеланием».

Отметим, 8 января Трамп заявил, что не испытывает беспокойства в связи с приближающимся завершением срока действия ДСНВ, так как в случае истечения срока договора Вашингтон собирается «заключить соглашение получше». По словам президента США, будущая договоренность должна предусматривать участие Китая.

Напомним, в сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.

