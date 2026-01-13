Ульянов напомнил об истечении срока действия ДСНВ 5 февраля

Ульянов предположил, что США не готовы принять на предложение российской стороны о добровольном продлении ключевых положений договора еще на один год. Постпред также напомнил о недавних заявлениях лидера США Дональда Трампа, отметив, что они являются лишь далеким от реальности «ничем не подкрепленным пожеланием».