МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сторонники Киева на Западе будут продолжать поддержку Украины, пока российские войска не освободят Одессу и Киев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале «Deep Dive».
«Россия возьмет Киев, возьмет Одессу. И когда это произойдет, я думаю, тогда наконец очнутся заблуждающиеся люди на Западе», — отметил он.
Эксперт также заявил, что западные военные элиты со временем признают отсутствие у Киева пути к победе и поймут, что им необходимо найти способ закончить конфликт так, «чтобы от Украины хоть что-то осталось».
В то же время Дэвис подчеркнул, что киевский режим уже не может поддерживать электроснабжение в столице, у него не хватает живой силы на поле боя, хотя украинцев насильно отправляют туда в попытках удержать линию боевого соприкосновения. При этом Запад продолжает поддержку Украины, несмотря на плачевное положение ВСУ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.