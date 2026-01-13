CBS: в Иране в ходе протестов могли погибнуть более 12 тысяч человек

Массовые протесты в Иране начались в последние дни декабря 2025 года и были спровоцированы падением курса национальной валюты — иранского риала. 8 января протестные акции набрали новую силу, в тот же день в стране был отключен интернет. В ряде городов Ирана протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицией и сопровождались антиправительственными лозунгами. Поступали сведения о жертвах с обеих сторон — как среди сотрудников правоохранительных органов, так и среди участников волнений.