CBS: в Иране в ходе протестов могли погибнуть более 12 тысяч человек

Реальные данные о жертвах в Иране трудно получить на фоне ограничений связи, заявили журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Жертвами протестных акций в Иране могли стать более 12 тысяч человек. Об этом утверждает американский телеканал CBS со ссылкой на источники и активистов.

Согласно заявлению канала, основанному на информации от иранского источника, предоставляющего сведения, якобы собранные активистами у медицинского персонала по всей территории страны, число погибших «составляет как минимум 12 тысяч, а возможно, достигает и 20 тысяч».

Телеканал подчеркивает, что получение достоверной информации о числе жертв в Иране затруднено из-за ограничений в работе средств коммуникации, и подтвердить масштаб потерь не представляется возможным.

Массовые протесты в Иране начались в последние дни декабря 2025 года и были спровоцированы падением курса национальной валюты — иранского риала. 8 января протестные акции набрали новую силу, в тот же день в стране был отключен интернет. В ряде городов Ирана протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицией и сопровождались антиправительственными лозунгами. Поступали сведения о жертвах с обеих сторон — как среди сотрудников правоохранительных органов, так и среди участников волнений.

Ранее вице-президент Ирана Ахмад Мусави заявил о большом количестве погибших в ходе протестов.