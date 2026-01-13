Украина не уведомила о платеже МВФ в счёт долга на $179,6 млн

Украина к концу рабочего дня 13 января не уведомила о перечислении 179,6 млн долларов в счёт погашения кредита перед Международным валютным фондом, следует из данных Национального банка Украины.
Согласно информации НБУ, страна должна была выплатить указанную сумму не позднее минувшей ночи. Данных о проведении платежа не поступало также от комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады, который отслеживает исполнение обязательств по внешнему долгу.
Ранее сообщалось, что у Украины оставались сутки на выплату Международному валютному фонду 179,6 млн долларов в рамках погашения ранее полученного кредита. По графику фонда, 12 января Киев должен был перечислить 179 648 333,29 доллара.
По данным МВФ, в 2026 году Украина обязана выплатить фонду 2,86 млрд долларов с учётом процентов. В последующие годы выплаты также остаются значительными: 1,9 млрд долларов в 2027 году, 1,4 млрд — в 2028-м, 2,3 млрд — в 2029 году и 2,28 млрд долларов в 2030 году. Программа расширенного кредитования рассчитана на 2023−2027 годы и предусматривает выделение 15,6 млрд долларов, при этом Киев уже обратился в фонд с инициативой запуска новой кредитной программы.