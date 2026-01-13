Украина не уведомила о платеже МВФ в счёт долга на $179,6 млн

По данным МВФ, в 2026 году Украина обязана выплатить фонду 2,86 млрд долларов с учётом процентов. В последующие годы выплаты также остаются значительными: 1,9 млрд долларов в 2027 году, 1,4 млрд — в 2028-м, 2,3 млрд — в 2029 году и 2,28 млрд долларов в 2030 году. Программа расширенного кредитования рассчитана на 2023−2027 годы и предусматривает выделение 15,6 млрд долларов, при этом Киев уже обратился в фонд с инициативой запуска новой кредитной программы.