ИИ сделал ракету «Буревестник» практически невидимой для радаров

«Он [»Буревестник«] может лететь как на высоких, так и на малых высотах, что делает его малозаметным. Кроме того, в его системах управления используется ИИ, который обрабатывает огромный массив данных — карты с рельефом местности и звёздного неба и прочие заложенные в него данные», — объяснил Половинкин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у «Орешника», «Посейдона» и «Буревестника» нет аналогов. Современные оппоненты России вынуждены считаться с её уникальным военным потенциалом.
