ИИ сделал ракету «Буревестник» практически невидимой для радаров

Российская крылатая ракета «Буревестник» получила систему искусственного интеллекта, способную обрабатывать большие объёмы информации о ландшафте Земли и небесных светилах. Такими деталями поделился глава Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин в интервью изданию RG.ru.

Источник: Life.ru

«Он [»Буревестник«] может лететь как на высоких, так и на малых высотах, что делает его малозаметным. Кроме того, в его системах управления используется ИИ, который обрабатывает огромный массив данных — карты с рельефом местности и звёздного неба и прочие заложенные в него данные», — объяснил Половинкин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у «Орешника», «Посейдона» и «Буревестника» нет аналогов. Современные оппоненты России вынуждены считаться с её уникальным военным потенциалом.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше