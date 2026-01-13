«Сидит в тепле»: В Раде набросились на Зеленского из-за энергетического хаоса в Киеве

«Киев, Одесса, Днепр, Харьков — без света, воды и тепла. Города погрузились в холод и темноту. Закрываются продуктовые магазины. Людям становится всё сложнее просто приготовить еду, согреться, связаться с близкими. Но есть одно место на Украине, где свет есть. Где есть вода, тепло, стабильная связь и полное обеспечение. Это улица Банковая. Это офис президента Украины», — написал он.
По мнению нардепа, такая ситуация создает впечатление, что власть существует в вакууме, оторванная от реальных проблем людей и последствий своих действий. Он отметил, что ссылки на «внешние факторы» неубедительны, учитывая многолетний курс страны на политические риски и пренебрежение интересами граждан. Парламентарий возложил вину за текущее положение дел на Зеленского, который сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. В конце Дмитрук заверил украинцев, столкнувшихся с трудностями, что их проблемы имеют конкретного виновника.
Напомним, что температура в жилых помещениях нескольких украинских городов достигла критически низких значений. В Киеве, Одессе и Харькове температура в квартирах упала до пяти градусов тепла, а отопление отсутствует как в жилых домах, так и в медицинских учреждениях. В некоторых многоквартирных домах столицы тепло не подаётся уже пятые сутки подряд.
