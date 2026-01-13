«Сидит в тепле»: В Раде набросились на Зеленского из-за энергетического хаоса в Киеве

По мнению нардепа, такая ситуация создает впечатление, что власть существует в вакууме, оторванная от реальных проблем людей и последствий своих действий. Он отметил, что ссылки на «внешние факторы» неубедительны, учитывая многолетний курс страны на политические риски и пренебрежение интересами граждан. Парламентарий возложил вину за текущее положение дел на Зеленского, который сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. В конце Дмитрук заверил украинцев, столкнувшихся с трудностями, что их проблемы имеют конкретного виновника.