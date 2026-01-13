В публикации отмечается, что до настоящего момента все заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки вооружений, начало процесса вступления страны в Евросоюз, а также масштабный план перевооружения. Согласно позиции Брюсселя, эти меры должны были гарантировать безопасность Украины и Европы на ближайшие десятилетия. Речь Пиньо выбивалась из общей стилистики. Тем не менее, указывается, что в словах пресс-секретаря полностью отсутствовало какое-либо признание ответственности за четыре года полного отказа от дипломатического пути урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что в европейских столицах положительно оценили недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о важности диалога с Россией. По словам неназванного французского чиновника, среди европейской политической элиты растёт осознание необходимости найти баланс между полным отказом от контактов и активным участием в переговорах с Москвой. Он добавил, что ряд вопросов, имеющих прямое влияние на безопасность Евросоюза, невозможно обсуждать исключительно с Соединёнными Штатами.
