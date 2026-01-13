Зеленский утвердил кандидатуру нового заместителя главы СБУ

Ранее стало известно, что Зеленский внёс в Раду законопроект о назначении Михаила Фёдорова на пост министра обороны. Документ опубликован на сайте парламента. Чиновнику 34 года. С июля 2025 года он занимал пост первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины. Также мы писали, что по мнению экспертов, президент США Дональд Трамп обладает политическими рычагами, чтобы добиться отставки Зеленского. Эксперт высказал обоснованное предположение, что Россия будет настаивать на удалении Зеленского из любого будущего переговорного процесса.