Полянский напомнил Западу о последствиях размещения войск на Украине

Великобритания и Франция понимают, что наличие западных вооруженных сил на украинской территории станет законной целью для ВС РФ. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью на канале «Россия 24».
«Они знают прекрасно, что мы предупреждали — для нас это неприемлемо. Знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил мы не примем», — сказал дипломат в интервью, показанном на канале «Россия 24».
По его словам, этот вопрос неоднократно проговаривался на разных уровнях.
Ранее KP.RU писал, что Великобритания не исключает отправку войск на Украину после конфликта после одобрения парламентом. По словам премьер-министра Кира Стармера, это рассматривается только после прекращения огня.
В МИД России подчеркивали, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности.