Иранская полиция задержала 297 вооружённых участников беспорядков

«297 бунтовщиков, которые принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности, задержаны», — говорится в публикации.
В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули протесты, спровоцированные резким падением курса иранского риала. Со временем эти выступления в ряде иранских городов переросли в столкновения с правоохранительными органами, а выдвигаемые лозунги приобрели ярко выраженную политическую окраску. В ответ на происходящее, президент США Дональд Трамп обратился к иранским протестующим с призывом взять под контроль государственные учреждения страны, а также заверил их в предстоящей поддержке.
Напомним, что в Иране продолжают идти масштабные народные протесты, в ходе которых постоянно погибают люди. Недавно там объявили трёхдневный траур в память о «мучениках», погибших в ходе «национального сопротивления США и сионистскому режиму».
