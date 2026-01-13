Ричмонд
Иранская полиция задержала 297 вооружённых участников беспорядков

В Иране задержаны 297 участников беспорядков и нападений на полицию, сообщает гостелерадиокомпания страны со ссылкой на заявление правоохранителей. Задержанные также обвиняются в атаках на религиозные и государственные объекты.

Источник: Life.ru

«297 бунтовщиков, которые принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности, задержаны», — говорится в публикации.

В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули протесты, спровоцированные резким падением курса иранского риала. Со временем эти выступления в ряде иранских городов переросли в столкновения с правоохранительными органами, а выдвигаемые лозунги приобрели ярко выраженную политическую окраску. В ответ на происходящее, президент США Дональд Трамп обратился к иранским протестующим с призывом взять под контроль государственные учреждения страны, а также заверил их в предстоящей поддержке.

Напомним, что в Иране продолжают идти масштабные народные протесты, в ходе которых постоянно погибают люди. Недавно там объявили трёхдневный траур в память о «мучениках», погибших в ходе «национального сопротивления США и сионистскому режиму».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

