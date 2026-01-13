Иранская полиция задержала 297 вооружённых участников беспорядков

В конце декабря 2025 года в Иране вспыхнули протесты, спровоцированные резким падением курса иранского риала. Со временем эти выступления в ряде иранских городов переросли в столкновения с правоохранительными органами, а выдвигаемые лозунги приобрели ярко выраженную политическую окраску. В ответ на происходящее, президент США Дональд Трамп обратился к иранским протестующим с призывом взять под контроль государственные учреждения страны, а также заверил их в предстоящей поддержке.