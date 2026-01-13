Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал американцев покинуть Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам следует рассмотреть возможность эвакуации из Ирана.

Все новости РБК
Источник: Reuters

В конце декабря в этой стране вспыхнули массовые протесты на фоне глубокого экономического кризиса.

Ранее Трамп объявил, что отменил все встречи с иранскими властями «до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих», и призвал демонстрантов захватывать госучреждения. «Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» — заявил он.

На вопрос журналистов, что он имел в виду под словами в Truth Social о том, что «помощь уже в пути», республиканец ответил: «Простите, вам придется самим это выяснить».

Американский лидер до этого не исключал, что США нанесут удары по Ирану на фоне протестов в стране.

Накануне Госдепартамент призвал американцев покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше