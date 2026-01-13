Трамп призвал американцев покинуть Иран

В конце декабря в этой стране вспыхнули массовые протесты на фоне глубокого экономического кризиса.
Ранее Трамп объявил, что отменил все встречи с иранскими властями «до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих», и призвал демонстрантов захватывать госучреждения. «Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» — заявил он.
На вопрос журналистов, что он имел в виду под словами в Truth Social о том, что «помощь уже в пути», республиканец ответил: «Простите, вам придется самим это выяснить».
Американский лидер до этого не исключал, что США нанесут удары по Ирану на фоне протестов в стране.
Накануне Госдепартамент призвал американцев покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта.