Экологи заморозили строительство линии по снаряжению боеприпасов в Болгарии

Экологическая инспекция остановила реализацию проекта по строительству линии для снаряжения боеприпасов селе Хотница на севере Болгарии, передает Болгарское национальное радио (БНР).
Сообщается, что компания «Булармас» планировала реализовать проект по расширению пороховой патронной фабрики, внедрив автоматическую линию для вакуумного снаряжения артснарядов, противотанковых мин и гранат жидким тротилом. Однако жители окрестных районов Велико-Тырновской области собрали подписи против нового производства, пригрозив протестами с перекрытием дорог. В результате губернатор срочно провел совещание с фабричным руководством.
После этого Региональная инспекция по охране окружающей среды и водных ресурсов в Велико Тырново (РИОСВ) сообщила, что проект заморожен, так как компания отозвала заявку на экологическую экспертизу.
