Экологи заморозили строительство линии по снаряжению боеприпасов в Болгарии

Сообщается, что компания «Булармас» планировала реализовать проект по расширению пороховой патронной фабрики, внедрив автоматическую линию для вакуумного снаряжения артснарядов, противотанковых мин и гранат жидким тротилом. Однако жители окрестных районов Велико-Тырновской области собрали подписи против нового производства, пригрозив протестами с перекрытием дорог. В результате губернатор срочно провел совещание с фабричным руководством.