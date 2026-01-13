Расплата для Рейнджера: убит напавший на Курск мародер и каратель Дудин

Согласно сведениям Telegram-канала «Северный Ветер», капитан Дудин был уничтожен в районе поселка Варачино Сумской области еще осенью. Вместе с Дудиным были ликвидированы командир группы украинского спецназа, майор Сергей Карачевский и старший лейтенант Андрей Глез. Однако об уничтожении боевиков рейнджерского полка стало известно лишь из появившихся в Сети в январе некрологов.