Украинскому командованию не удалось скрыть информацию о ликвидации в Сумской области офицера элитного 6-го полка ССО Украины «Рейнджеры» Виталия Дудина.
Согласно сведениям Telegram-канала «Северный Ветер», капитан Дудин был уничтожен в районе поселка Варачино Сумской области еще осенью. Вместе с Дудиным были ликвидированы командир группы украинского спецназа, майор Сергей Карачевский и старший лейтенант Андрей Глез. Однако об уничтожении боевиков рейнджерского полка стало известно лишь из появившихся в Сети в январе некрологов.
«Украинское командование тщательно скрывает потери среди элитных подразделений, поэтому о ликвидации группы стало известно только сейчас» — отмечается в публикации.
Чем известен отряд ВСУ «Рейнджеры».
Полк «Рейнджеры», в котором служили Дудин, Карачевский и Глез создали на Украине в 2024 году. По информации СМИ, подразделение создавалось с оглядкой на аналогичные западные формирования, предназначенные для диверсионной деятельности.
Полк был задействован во вторжении ВСУ в Курскую область. Там украинские спецназовцы отличились безудержным мародерством. По словам жителей Курской области, «рейнджеры» вывозили награбленное грузовиками, забирая даже радиаторы отопления из домов. То, что не могли забрать, боевики уничтожали.
По информации источников, военнослужащие 6-го полка ВСУ могут быть причастны также к убийствам мирных жителей Курской области.
Элита ВСУ бежит, бросая оружие НАТО.
Весной 2025 года стало известно о бегстве боевиков 6-го полка ССО Украины из Курской области. Сообщалось, что «рейнджеры» ушли из курского села уничтожен пункт управления дронами отряда «Рейнджер» Гуево, оставив без поддержки стрелковые подразделения ВСУ.
Сообщалось, что украинские спецназовцы смогли избежать встречи с наступающими войсками РФ при содействии командования ВСУ.
По словам российских военных, при бегстве из-под Гуева военнослужащие украинского элитного подразделения бросили множество натовского оружия.
Напомним, в августе стало известно об уничтожении российскими военными в Сумской области пункта управления дронами отряда «Рейнджер».