Клинтоны отказались давать показания в Конгрессе по делу Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон отказались явиться в Конгресс США для дачи показаний по делу обвинённого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила газета The New York Times.
По данным издания, Клинтоны направили письмо председателю комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчётности Джеймсу Комеру, в котором указали, что повестка в их адрес, согласно анализу юристов, является «юридически неисполнимой».
В письме также говорится, что требование о даче показаний носит политически мотивированный характер. «Мы уверены, что любой разумный человек в Конгрессе или за его пределами увидит, что вы своими действиями пытаетесь наказать тех, кого считаете врагами, и защитить тех, кого считаете друзьями», — приводится в публикации выдержка из обращения Клинтонов.
Ранее СМИ сообщали, что в случае отказа от явки Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу США. Максимальное наказание по такому обвинению предусматривает до одного года лишения свободы и штраф до 100 тысяч долларов, однако подобные меры применяются не во всех случаях.
Комитет Палаты представителей по надзору ранее предупреждал Клинтонов о возможной ответственности. Согласно информации Politico, повестки предполагали явку Билла Клинтона 13 января, а Хиллари Клинтон — 14 января, однако подтверждений участия от них не поступало.
Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Уголовное преследование было прекращено после его смерти в тюремной камере в августе того же года.