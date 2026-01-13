Клинтоны отказались давать показания в Конгрессе по делу Эпштейна

В письме также говорится, что требование о даче показаний носит политически мотивированный характер. «Мы уверены, что любой разумный человек в Конгрессе или за его пределами увидит, что вы своими действиями пытаетесь наказать тех, кого считаете врагами, и защитить тех, кого считаете друзьями», — приводится в публикации выдержка из обращения Клинтонов.