Бомбы разнесли пункты дислокации ВСУ под Белицким и Константиновкой

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских боевиков в районе городов Белицкое и Константиновка опубликовал во вторник Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, в районе Белицкого попали под удар военнослужащие 158-й мехбригады ВСУ. Сообщается, что для поражения здания, в котором засели боевики этого подразделения, были применены четыре бомбы ФАБ-500.
Под Константиновкой три аналогичные бомбы поразили место скопления военнослужащих 36-й бригады морской пехоты противника.
Также сообщается об уничтожении тремя фугасными бомбами пункта управления дронами 152-й егерской бригады ВСУ в районе села Гришино в ДНР.
Информации о потерях противника в результате бомбовых ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения ракетного удара по крупному скоплению боевиков и бронетехники ВСУ в окрестностях днепропетровского села Троицкое. Также сообщалось об уничтожении цеха сборки БПЛА ВСУ у села Шкирмановка в Сумской области.