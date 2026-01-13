Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бомбы разнесли пункты дислокации ВСУ под Белицким и Константиновкой

Авиация нанесла удары по местам скопления украинских боевиков и пункту управления БПЛА ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских боевиков в районе городов Белицкое и Константиновка опубликовал во вторник Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, в районе Белицкого попали под удар военнослужащие 158-й мехбригады ВСУ. Сообщается, что для поражения здания, в котором засели боевики этого подразделения, были применены четыре бомбы ФАБ-500.

Под Константиновкой три аналогичные бомбы поразили место скопления военнослужащих 36-й бригады морской пехоты противника.

Также сообщается об уничтожении тремя фугасными бомбами пункта управления дронами 152-й егерской бригады ВСУ в районе села Гришино в ДНР.

Информации о потерях противника в результате бомбовых ударов нет.

Ранее были опубликованы кадры нанесения ракетного удара по крупному скоплению боевиков и бронетехники ВСУ в окрестностях днепропетровского села Троицкое. Также сообщалось об уничтожении цеха сборки БПЛА ВСУ у села Шкирмановка в Сумской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше