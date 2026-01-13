Ричмонд
Спецпредставитель США тайно провел встречу с сыном последнего иранского шаха

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф провел тайную встречу со старшим сыном последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, возглавляющим иранскую оппозицию. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Представитель США провел встречу с сыном шаха Ирана.

«.Это первый подобный контакт на высоком уровне после начала массовых протестов в Иране. Пехлеви пытается позиционировать себя в качестве переходного лидера на случай падения режима», — отмечает информационный портал.

Издание Axios также отметило, что во время встречи обсуждались протесты, охватившие Иран. Хотя оценки числа погибших разнятся, американские чиновники заявляют о гибели 5000 протестующих.

