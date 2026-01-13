«Охота за электричеством»: Житель Киева раскрыл, как украинцы выживают в темноте и холоде

«На самом деле 13 января ситуация в Киеве лишь углубилась. А началась она ещё на прошлой неделе, в ночь на 9 января, после ударов по киевским ТЭЦ. Тогда половина города осталась без отопления, а левый берег ещё и погрузился в экстренные отключения: графики с тех пор не соблюдаются», — рассказал он.
Жители вынуждены существовать в режиме постоянной охоты за электричеством, оставляя включёнными выключатели света перед сном, чтобы проснуться, когда его подадут, и срочно заняться бытовыми задачами. Кроме того, украинцы стараются использовать ночное время для зарядки всех устройств, стирки и приготовления еды, поскольку днём электричество практически отсутствует. Для приготовления пищи многие перешли на использование газовых баллонов, а электрочайниками перестали пользоваться из-за их высокого энергопотребления. Ситуация значительно различается от района к району: некоторым тепло вернули уже 9−10 января, в то время как другие квартиры до сих пор остаются с холодными батареями.
Наилучшее положение, по словам собеседника, у тех, кто заранее обеспечил энергонезависимость своих домов с помощью генераторов. В таких зданиях работают лифты, есть освещение, а также сохранена целостность систем отопления и канализации. Однако даже это решение имеет ограничения, поскольку генераторы требуют регулярного обслуживания и соблюдения режима работы. Например, многие супермаркеты, оборудованные генераторами ещё в 2023—2024 годах, с 12 января перестали их включать, вероятно, из-за риска поломок при непрерывной эксплуатации.
Ранее сообщалось, что киевские теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до сих пор не восстановлены после повреждений, а существующие защитные сооружения не смогли бы защитить их от баллистического удара. Имеющиеся защитные укрытия рассчитаны исключительно на локальную защиту отдельных элементов теплоэлектростанций, гидроэлектростанций и подстанций, и эффективны только против атак дронов или крылатых ракет.
