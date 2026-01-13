«Охота за электричеством»: Житель Киева раскрыл, как украинцы выживают в темноте и холоде

Жители вынуждены существовать в режиме постоянной охоты за электричеством, оставляя включёнными выключатели света перед сном, чтобы проснуться, когда его подадут, и срочно заняться бытовыми задачами. Кроме того, украинцы стараются использовать ночное время для зарядки всех устройств, стирки и приготовления еды, поскольку днём электричество практически отсутствует. Для приготовления пищи многие перешли на использование газовых баллонов, а электрочайниками перестали пользоваться из-за их высокого энергопотребления. Ситуация значительно различается от района к району: некоторым тепло вернули уже 9−10 января, в то время как другие квартиры до сих пор остаются с холодными батареями.