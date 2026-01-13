Скандал разразился вокруг нового министра обороны Украины: всплыли шокирующие детали

В материале утверждается, что под руководством Фёдорова реализовывались такие инициативы, как сбор средств на БПЛА от населения через платные курсы и программа «Армия дронов». По данным источника, беспилотники закупались у компании, не имевшей отношения к их производству. Кроме того, сообщается о продаже украинкам несуществующих препаратов для похудения.
Напомним, что Владимир Зеленский внёс в Раду кандидатуру Фёдорова на пост министра обороны. Ожидается, что голосование по его назначению состоится в ближайшее время. До этого Фёдоров занимал пост первого вице-премьер-министра, курируя цифровую трансформацию.
Ранее Коц прокомментировал атаку беспилотников на суда в районе Одессы. Он посоветовал «запасаться попкорном», так как целью атаки стали два иностранных судна: танкер под панамским флагом, который должен был зайти в порт якобы за растительным маслом, и судно под флагом Сан-Марино с кукурузой на борту.
