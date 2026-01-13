Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал разразился вокруг нового министра обороны Украины: всплыли шокирующие детали

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что новый министр обороны Украины Михаил Фёдоров в прошлом курировал сомнительные проекты, включая мошеннические колл-центры, обманывавшие военнослужащих ВСУ и их семьи. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Источник: Life.ru

В материале утверждается, что под руководством Фёдорова реализовывались такие инициативы, как сбор средств на БПЛА от населения через платные курсы и программа «Армия дронов». По данным источника, беспилотники закупались у компании, не имевшей отношения к их производству. Кроме того, сообщается о продаже украинкам несуществующих препаратов для похудения.

Напомним, что Владимир Зеленский внёс в Раду кандидатуру Фёдорова на пост министра обороны. Ожидается, что голосование по его назначению состоится в ближайшее время. До этого Фёдоров занимал пост первого вице-премьер-министра, курируя цифровую трансформацию.

Ранее Коц прокомментировал атаку беспилотников на суда в районе Одессы. Он посоветовал «запасаться попкорном», так как целью атаки стали два иностранных судна: танкер под панамским флагом, который должен был зайти в порт якобы за растительным маслом, и судно под флагом Сан-Марино с кукурузой на борту.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше