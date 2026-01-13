Израиль объявил о выходе из ряда международных организаций

В МИД Израиля уточнили, что страна уже разорвала связи с четырьмя структурами ООН: канцелярией специального представителя генерального секретаря по вопросу о детях и вооружённых конфликтах, структурой «ООН — женщины», Конференцией ООН по торговле и развитию, а также Экономической и социальной комиссией ООН для Западной Азии.