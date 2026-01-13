Израиль объявил о выходе из ряда международных организаций

Израиль объявил о прекращении контактов с рядом международных организаций, в том числе с некоторыми агентствами ООН, сообщили в пресс-службе израильского министерства иностранных дел.
Как отметили в ведомстве, решение было принято министром иностранных дел Гидеоном Сааром после проверки и обсуждений, последовавших за выходом США из десятков международных организаций.
В МИД Израиля уточнили, что страна уже разорвала связи с четырьмя структурами ООН: канцелярией специального представителя генерального секретаря по вопросу о детях и вооружённых конфликтах, структурой «ООН — женщины», Конференцией ООН по торговле и развитию, а также Экономической и социальной комиссией ООН для Западной Азии.
Кроме того, Израиль решил прекратить взаимодействие ещё с тремя международными структурами — Альянсом цивилизаций ООН, организацией «ООН — энергетика» и Глобальным форумом по миграции и развитию.
«Министр иностранных дел поручил своему ведомству незамедлительно рассмотреть вопрос о продолжении сотрудничества Израиля с другими организациями. Дополнительные решения будут приняты после тщательной проверки и дальнейшего обсуждения», — сообщили в министерстве.
Ранее, 8 января, президент США Дональд Трамп распорядился о выходе страны из 66 международных организаций, включая 31 структуру ООН и 35 организаций вне этой системы.