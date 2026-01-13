Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 января, во время приема на Старый Новый год, заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас непростое время и неизвестно, что будет завтра. Он отметил, что нельзя назвать праздничными череду событий новогодних праздников и после Нового года.
— Кто ожидал, что такая будет череда и такие события? Никто не ожидал. Я вам искренне говорю, обладая массой информации: я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир, — заявил президент Беларуси.
