Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026

Лукашенко признался, что не знает, куда повернется бешеный мир в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 января, во время приема на Старый Новый год, заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас непростое время и неизвестно, что будет завтра. Он отметил, что нельзя назвать праздничными череду событий новогодних праздников и после Нового года.

— Кто ожидал, что такая будет череда и такие события? Никто не ожидал. Я вам искренне говорю, обладая массой информации: я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир, — заявил президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, что нужно сделать родителям в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко объяснил, каким будет Год белорусской женщины.

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января.

