Захарова: угрозы нанесения ударов по Ирану со стороны США недопустимы

Угрозы нанесения ударов по территории Ирана со стороны США недопустимы, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

«Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Ранее Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и пообещал им поддержку.

Он также заявил, что гражданам и союзникам Соединённых Штатов следует покинуть Иран на фоне продолжающихся протестов в стране.

