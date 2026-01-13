Захарова: угрозы нанесения ударов по Ирану со стороны США недопустимы

«Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Ранее Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и пообещал им поддержку.
Он также заявил, что гражданам и союзникам Соединённых Штатов следует покинуть Иран на фоне продолжающихся протестов в стране.
