В НАТО признали отсутствие кораблей России и Китая вокруг Гренландии

Рютте высказал данное мнение в ответ на реплику датского евродепутата о том, что жители Гренландии напуганы, хотя вокруг острова нет ни одного российского или китайского судна. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что воды Гренландии якобы заполнены кораблями этих стран, а Дания не способна обеспечить безопасность территории. В своём выступлении генсек альянса также пообещал продолжить внутренние переговоры по укреплению обороны острова, чтобы у Соединённых Штатов не возникло повода для её аннексии.