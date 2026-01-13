Ричмонд
В НАТО признали отсутствие кораблей России и Китая вокруг Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что в акватории вокруг Гренландии в настоящее время не находятся корабли России или Китая, но допустил вероятность их появления там в любой момент. Он сделал это заявление в ходе конференции Глобальная Европа, организованной фракцией либералов Renew Europe в Европарламенте.

Источник: Life.ru

Рютте высказал данное мнение в ответ на реплику датского евродепутата о том, что жители Гренландии напуганы, хотя вокруг острова нет ни одного российского или китайского судна. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что воды Гренландии якобы заполнены кораблями этих стран, а Дания не способна обеспечить безопасность территории. В своём выступлении генсек альянса также пообещал продолжить внутренние переговоры по укреплению обороны острова, чтобы у Соединённых Штатов не возникло повода для её аннексии.

Напомним, Дональд Трамп выражал беспокойство тому, что Гренландия якобы может оказаться под контролем России или Китая, если её «не возьмут» США. По его словам, страна не намерена уступать стратегически важный регион своим геополитическим соперникам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

