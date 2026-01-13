В НАТО признали отсутствие кораблей России и Китая вокруг Гренландии

Рютте высказал данное мнение в ответ на реплику датского евродепутата о том, что жители Гренландии напуганы, хотя вокруг острова нет ни одного российского или китайского судна. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что воды Гренландии якобы заполнены кораблями этих стран, а Дания не способна обеспечить безопасность территории. В своём выступлении генсек альянса также пообещал продолжить внутренние переговоры по укреплению обороны острова, чтобы у Соединённых Штатов не возникло повода для её аннексии.
Напомним, Дональд Трамп выражал беспокойство тому, что Гренландия якобы может оказаться под контролем России или Китая, если её «не возьмут» США. По его словам, страна не намерена уступать стратегически важный регион своим геополитическим соперникам.
