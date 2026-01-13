Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

«Я бы хотел это увидеть, да», — сказал он в беседе с журналистами в Детройте (штат Мичиган), куда отправился с рабочей поездкой, комментируя вопрос о том, добивается ли он понижения цен на нефть. «Мы сейчас находимся [на отметке] 58 [долларов за баррель]. Я бы хотел видеть 53 [доллара за баррель]», — заявил Трамп.