Трамп: США хотели бы видеть цену на нефть на отметке $53 за баррель

Американский президент отметил, что на данный момент цена на нефть составляет $58 за баррель.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы видеть дальнейшее снижение цены на нефть на мировых рынках — до отметки $53 за баррель. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Я бы хотел это увидеть, да», — сказал он в беседе с журналистами в Детройте (штат Мичиган), куда отправился с рабочей поездкой, комментируя вопрос о том, добивается ли он понижения цен на нефть. «Мы сейчас находимся [на отметке] 58 [долларов за баррель]. Я бы хотел видеть 53 [доллара за баррель]», — заявил Трамп.

