Axios: Стивен Уиткофф провел тайную встречу с сыном последнего шаха Ирана

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф тайно встретился со старшим сыном последнего шаха Ирана и лидером иранской оппозиции Резой Пехлеви. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.
Как заявил высокопоставленный представитель американского правительства, встреча прошла на выходных. Согласно информации, опубликованной порталом, это первая подобная встреча на высоком уровне между администрацией США и оппозиционными группами с момента начала массовых протестов в Иране.
«Пехлеви пытается позиционировать себя в качестве переходного лидера на случай падения режима», — сообщает издание.
Ранее американский телеканал CBS заявил, что в Иране в ходе протестов могли погибнуть более 12 тысяч человек.
В Иране в конце 2025 года начались волнения, причиной которых стало падение курса национальной валюты, риала. После 8 января, когда Реза Пехлеви призвал к протестам, в стране активизировались демонстрации, совпавшие с отключением интернета. В некоторых иранских городах акции протеста переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и сопровождались критикой политической системы Ирана. Появились сообщения о погибших и раненых с обеих сторон.