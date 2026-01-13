Трамп рекомендовал гражданам и союзникам США покинуть Иран

Напомним, массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года после обвала курса национальной валюты — иранского риала. В ряде городов Ирана протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицией и сопровождались антиправительственными лозунгами. 13 января американский телеканал CBS со ссылкой на источники и активистов заявил, что жертвами протестных акций в Иране могли стать не менее 12 тысяч человек.