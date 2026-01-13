Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рекомендовал гражданам и союзникам США покинуть Иран

Глава Белого дома выступил с заявлением на фоне протестных акций в Тегеране и других городах.

Источник: Аргументы и факты

Гражданам США и американским союзникам необходимо покинуть Иран из-за продолжающихся в республике протестов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Им следует покинуть страну», — сказал он.

Ранее правительство Канады обратилось к своим гражданам, находящимся в Иране, с призывом срочно покинуть страну.

Напомним, массовые протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года после обвала курса национальной валюты — иранского риала. В ряде городов Ирана протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицией и сопровождались антиправительственными лозунгами. 13 января американский телеканал CBS со ссылкой на источники и активистов заявил, что жертвами протестных акций в Иране могли стать не менее 12 тысяч человек.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше