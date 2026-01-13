США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем приняли

США впервые за последние 50 лет зафиксировали отрицательное миграционное сальдо — число иммигрантов, покинувших страну, превысило количество прибывших, сообщает The Washington Post со ссылкой на оценки экономистов Института Брукингса.
По данным издания, в 2025 году численность иммигрантов в США сократилась примерно на 10 тысяч человек и составила около 295 тысяч. Эксперты отмечают, что официальная статистика за этот период будет опубликована позднее в текущем году.
Сокращение притока мигрантов связывают с резким снижением числа въезжающих в страну при администрации президента Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, выданных иностранцам, уличённым в нарушении американского законодательства.
Кроме того, в конце мая 2025 года The Washington Post писала, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, включая более 200 тысяч граждан Украины, а также выходцев из Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и ряда других стран.
Ранее сообщалось о депортации из США бывшей телеведущей Василисы Хвостовой. После дополнительной проверки на границе её направили в центр содержания иммигрантов, а затем выслали за пределы страны.