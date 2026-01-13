Завершение строительства новой тюрьмы откладывается на год — Минюст Молдовы

Ранее сообщалось, что новое здание тюрьмы в Кишиневе заменит ныне работающий пенитенциар № 13. Здание будет рассчитано на 1050 мест. Общая стоимость проекта — 75,9 миллиона евро, из которых 50 миллионов — вклад Банка развития Совета Европы, а остальные деньги будут выделены из государственного бюджета Молдовы. Предполагалось, что в 2028 году здание будет сдано в эксплуатацию.