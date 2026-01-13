Завершение строительства новой тюрьмы откладывается на год — Минюст Молдовы

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Строительство нового пенитенциарного учреждения в Кишиневе планируется завершить к концу 2028 года, после чего объект будет введен в эксплуатацию в 2029 году, заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.
«В 2025 году был завершен этап оценки соответствия европейским пенитенциарным правилам, а следующий этап предусматривает запуск процедуры закупок для строительных работ и фактическое начало работы на строительной площадке. Завершение строительства пенитенциарного учреждения запланировано до конца 2028 года с вводом в эксплуатацию в 2029 году», — сообщил министр интервью Молдпрес.
По его словам, проект является частью действий по модернизации всей пенитенциарной системы Молдовы в соответствии с европейскими стандартами. Этот проект необходим как для соблюдения прав человека, так и для повышения безопасности и эффективности системы исполнения наказаний.
Кожухарь подчеркнул, что особое внимание будет уделено качеству, устойчивости и соблюдению международных стандартов, чтобы новое пенитенциарное учреждение отвечало как потребностям системы, так и ожиданиям общества.
Ранее сообщалось, что новое здание тюрьмы в Кишиневе заменит ныне работающий пенитенциар № 13. Здание будет рассчитано на 1050 мест. Общая стоимость проекта — 75,9 миллиона евро, из которых 50 миллионов — вклад Банка развития Совета Европы, а остальные деньги будут выделены из государственного бюджета Молдовы. Предполагалось, что в 2028 году здание будет сдано в эксплуатацию.
Осенью 2025 года глава Минюста Вероника Михайлов-Морару сообщила, что правительство определило наняло опытную международную организацию в качестве подрядчика, которой и передало проект по строительству.