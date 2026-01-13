Лукашенко признался, что не знает, куда повернёт «ошалевший» мир в новом году

«Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернётся этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю “ошалевший мир” — не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели. То есть мы, руководители государств, которые порой не знают, что творят», — сказал Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко назвал прошедший год успешным и во многом знаковым, подводя его итоги. Он подчеркнул, что, несмотря на вероятность тяжёлого и неудачного сценария для 2025 года, белорусское общество объединилось и приложило все усилия, чтобы этого не случилось.
Ранее Лукашенко заявил о неспокойной обстановке на границе Белоруссии. Глава государства отметил, что страна находится в серьёзной обстановке и практически окружена военными подразделениями, за исключением направления на востоке, где граничит с Россией. Он подчеркнул сложность противодействия залётам беспилотных летательных аппаратов, которые могут появиться с неожиданных направлений. Президент добавил, что охрана границ остаётся одной из самых актуальных военных задач, и пограничники постоянно находятся в полной боевой готовности.
