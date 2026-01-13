Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем в истории США

Американские войска окончательно покинули Афганистан в ночь на 31 августа 2021 года, завершив почти 20-летнее военное присутствие в стране. За несколько недель до этого боевики движения «Талибан» заняли Кабул, а занимавший пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну.