Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана при Джо Байдене стал самым позорным днем в истории страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов, выступая с речью, посвященной экономике, в Детройте.

«Вспомните сонного Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность», — заявил Трамп.

Американские войска окончательно покинули Афганистан в ночь на 31 августа 2021 года, завершив почти 20-летнее военное присутствие в стране. За несколько недель до этого боевики движения «Талибан» заняли Кабул, а занимавший пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

После вывода войск ряд американских политиков и военных называли произошедшее паническим бегством. В Пентагоне в мае 2025 года было объявлено о начале нового расследования обстоятельств ухода американских сил из Афганистана при администрации Байдена.

Ранее Дональд Трамп также заявил, что гражданам США и их союзникам следует покинуть Иран на фоне продолжающихся в стране протестов. Аналогичный призыв к своим гражданам ранее озвучили власти Канады.

