Трамп призвал граждан США и их союзников срочно выехать из Ирана

Протесты в Иране, начавшиеся в конце прошлого года из-за экономических трудностей и резкой девальвации национальной валюты, значительно активизировались с 8 января. В ряде городов акции переросли в столкновения с силовиками, есть сообщения о жертвах с обеих сторон. Власти страны на четвёртые сутки ограничили доступ к интернету.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы, обвинив в организации беспорядков США и Израиль, и призвал граждан выйти на улицы, чтобы не допустить радикализации протестов.
Ранее Трамп призвал иранцев «захватывать государственные учреждения». Он призвал сохранять имена убийц и тех, кто злоупотребляет властью, пригрозив им расплатой. Также республиканец добавил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами. Иранская полиция задержала 297 вооружённых участников беспорядков. Задержанные также обвиняются в атаках на религиозные и государственные объекты.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.