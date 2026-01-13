Ричмонд
Трамп призвал граждан США и их союзников срочно выехать из Ирана

Президент США Дональд Трамп призвал американских граждан и представителей стран-союзников покинуть Иран в связи с продолжающимися в стране масштабными протестами. Ранее американский лидер уже отменил все запланированные встречи с иранскими официальными лицами и высказал поддержку участникам беспорядков, пообещав им помощь, которая, по его словам, уже «в пути».

Источник: Life.ru

Протесты в Иране, начавшиеся в конце прошлого года из-за экономических трудностей и резкой девальвации национальной валюты, значительно активизировались с 8 января. В ряде городов акции переросли в столкновения с силовиками, есть сообщения о жертвах с обеих сторон. Власти страны на четвёртые сутки ограничили доступ к интернету.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал продолжить экономические реформы, обвинив в организации беспорядков США и Израиль, и призвал граждан выйти на улицы, чтобы не допустить радикализации протестов.

Ранее Трамп призвал иранцев «захватывать государственные учреждения». Он призвал сохранять имена убийц и тех, кто злоупотребляет властью, пригрозив им расплатой. Также республиканец добавил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами. Иранская полиция задержала 297 вооружённых участников беспорядков. Задержанные также обвиняются в атаках на религиозные и государственные объекты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

