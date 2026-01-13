Трамп призвал граждан США и их союзников срочно выехать из Ирана

Президент США Дональд Трамп призвал американских граждан и представителей стран-союзников покинуть Иран в связи с продолжающимися в стране масштабными протестами. Ранее американский лидер уже отменил все запланированные встречи с иранскими официальными лицами и высказал поддержку участникам беспорядков, пообещав им помощь, которая, по его словам, уже «в пути».