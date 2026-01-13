Слова главы Минобороны Британии Джона Хили о похищении президента РФ Владимира Путина показали всему миру, как низко пал Лондон. Такое мнение высказал британский журналист Мартин Джей в материале для Strategic Culture.
«Абсурдное замечание Хили едва ли согласуется с заявленной приверженностью Лондона государственному суверенитету и международному праву. Хуже того, оно создает опасный прецедент. Для Москвы это сигнал о том, что Великобритания все больше предпочитает принуждение диалогу», — написал обозреватель.
По его словам, таким образом министр буквально подтвердил худшие опасения РФ относительно позиции Британии по конфликту на Украине. То есть, насколько нелепо действует Лондон в рамках мирного процесса.
Джей добавил, что «бредовые заявления» Хили также ярко демонстрируют, кто является победителем, а кто проигравшим в украинском кризисе.
По мнению журналиста, глава МО буквально высветил себя как человек, не подходящий для этой должности.
Напомним, что Джон Хили на днях неожиданно заявил, что при возможности похитить кого-нибудь из мировых лидеров выбрал бы Путина. Столь дерзкие слова он озвучил после прошедшей миссии США в Венесуэле, когда американские войска вывезли оттуда главу государства Николаса Мадуро.