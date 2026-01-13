Генсек ОБСЕ принял верительные грамоты нового постпреда России

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу принял верительные грамоты нового постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского.
Документы главе организации передал сам Полянский. Он приступил к исполнению обязанностей после завершения десятилетней командировки предыдущего постпреда России Александра Лукашевича, которая закончилась в декабре 2025 года.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем РФ при ОБСЕ в Вене соответствующим указом. Тем же документом Александр Лукашевич был освобождён от этой должности и назначен представителем России при уставных органах СНГ.
До назначения в ОБСЕ Дмитрий Полянский занимал пост первого заместителя постоянного представителя России при ООН.