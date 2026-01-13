Лукашенко не знает, куда повернется «ошалевший мир» в 2026 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что, даже обладая большим объёмом информации, не может предсказать, в какую сторону повернётся «ошалевший мир». Об этом он заявил во вторник на приёме в Минске, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».
Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня весь мир переживает чрезвычайно сложный период, наполненный непредсказуемыми событиями.
«Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернётся этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю “ошалевший мир” — не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели», — пояснил он.
Подводя итоги 2025 года, Лукашенко назвал его успешным и знаковым. По его словам, существовала реальная угроза, что год мог стать тяжёлым и неудачным, однако белорусы сплотились и сделали всё возможное, чтобы этого не допустить.
Ранее президент Белоруссии сообщил, что просил Бога о снежной и морозной зиме.