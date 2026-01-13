В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации под Константиновкой

По его словам, войска РФ давят на украинских военных сразу в ряде точек. В частности, российские военные захватили опорный пункт у ведущей в Константиновку трассы, что дало им возможность контролировать подъезды к городу, создавая ВСУ проблемы с логистикой. Украинский боевик назвал занятый подразделениями РФ опорник также удобным плацдармом для дальнейших маневров.