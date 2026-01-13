В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации под Константиновкой

Ситуация на константиновском направлении становится все более тяжелой для украинских боевиков, сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.
По его словам, войска РФ давят на украинских военных сразу в ряде точек. В частности, российские военные захватили опорный пункт у ведущей в Константиновку трассы, что дало им возможность контролировать подъезды к городу, создавая ВСУ проблемы с логистикой. Украинский боевик назвал занятый подразделениями РФ опорник также удобным плацдармом для дальнейших маневров.
Мучной упомянул о продвижении российских военных из района опорного пункта в сторону села Ильиновка. Военнослужащий ВСУ сообщил также об использовании войсками РФ рельефа местности для движения в районе Степановки в обход украинских позиций.
Украинский боевик назвал напряженной ситуацию к северо-востоку от села Яблоновка, расположенного неподалеку от Степановки. По словам Мучного, российские военные дожимают боевиков ВСУ в районе этого населенного пункта.
Кроме того, военнослужащий противника сообщил о системных атаках подразделений РФ на позиции ВСУ в поселке Бересток.
Ранее в ВСУ пожаловались на осложнение ситуации у Яровой под Красным Лиманом.