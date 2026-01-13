Лариджани заявил, что Трамп и Нетаньяху несут ответственность за гибель иранцев

Ранее предприниматель и бывший глава файлообменника Megaupload Ким Дотком публично обратился к Дональду Трампу с призывом отказаться от возможных ударов по Ирану. Он заявил о высоких рисках военной эскалации и предупредил, что атака может вызвать ответные действия против американских баз и Израиля. По его мнению, развитие конфликта способно подтолкнуть Биньямина Нетаньяху к применению ядерного оружия. В своём обращении Дотком написал: «Нетаньяху, этот безумный военный преступник, может применить ядерное оружие против Ирана. Если это произойдёт, ответственность ляжет на вас. Будьте президентом мира, которым вас избрали. Хватит войн».