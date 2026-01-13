Ричмонд
Лариджани заявил, что Трамп и Нетаньяху несут ответственность за гибель иранцев

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийствах иранцев. Заявление прозвучало в Иране. Об этом Лариджани сообщил в социальной сети X.

«Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 — Трамп, 2 — Нетаньяху», — говорится в сообщении.

Таким образом политик отреагировал на публикацию Дональда Трампа, в которой тот призвал жителей Ирана продолжать протесты, захватывать государственные институты и пообещал поддержку участникам акций.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации иранского риала. С 8 января протестная активность усилилась, а в стране прекратил работу интернет. В ряде городов акции переросли в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщалось о погибших как среди силовиков, так и среди участников волнений.

Ранее предприниматель и бывший глава файлообменника Megaupload Ким Дотком публично обратился к Дональду Трампу с призывом отказаться от возможных ударов по Ирану. Он заявил о высоких рисках военной эскалации и предупредил, что атака может вызвать ответные действия против американских баз и Израиля. По его мнению, развитие конфликта способно подтолкнуть Биньямина Нетаньяху к применению ядерного оружия. В своём обращении Дотком написал: «Нетаньяху, этот безумный военный преступник, может применить ядерное оружие против Ирана. Если это произойдёт, ответственность ляжет на вас. Будьте президентом мира, которым вас избрали. Хватит войн».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

