Лариджани заявил, что Трамп и Нетаньяху несут ответственность за гибель иранцев

«Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 — Трамп, 2 — Нетаньяху», — говорится в сообщении.
Таким образом политик отреагировал на публикацию Дональда Трампа, в которой тот призвал жителей Ирана продолжать протесты, захватывать государственные институты и пообещал поддержку участникам акций.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации иранского риала. С 8 января протестная активность усилилась, а в стране прекратил работу интернет. В ряде городов акции переросли в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщалось о погибших как среди силовиков, так и среди участников волнений.
Ранее предприниматель и бывший глава файлообменника Megaupload Ким Дотком публично обратился к Дональду Трампу с призывом отказаться от возможных ударов по Ирану. Он заявил о высоких рисках военной эскалации и предупредил, что атака может вызвать ответные действия против американских баз и Израиля. По его мнению, развитие конфликта способно подтолкнуть Биньямина Нетаньяху к применению ядерного оружия. В своём обращении Дотком написал: «Нетаньяху, этот безумный военный преступник, может применить ядерное оружие против Ирана. Если это произойдёт, ответственность ляжет на вас. Будьте президентом мира, которым вас избрали. Хватит войн».
