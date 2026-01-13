Трамп: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков США

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за введенных его администрацией таможенных пошлин Китай превратился в один из крупнейших источников дохода для американского бюджета. Об этом он сказал во время своего выступления в Детройте (штат Мичиган).