Reuters: внешнеполитическое ведомство ЕС вызвало посла Ирана

Иранского диппредставителя вызвали из-за антиправительственных протестов, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Европейская служба внешних связей вызвала иранского посла в Евросоюз (ЕС), пишет Reuters, ссылаясь на источник в Брюсселе.

«Во вторник Европейская дипломатическая служба вызвала посла Ирана в Европейском союзе», — говорится в статье.

Отмечается, что вызов связан с антиправительственными протестами в Иране.

Агентство отмечает, что пока официального сообщения о вызове иранского диппредставителя Европейская служба внешних связей не публиковала.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна фактически находится в состоянии «тотальной войны» с Соединенными Штатами, Израилем и рядом европейских государств.

Напомним, массовые протесты в Иране начались в конце 2025 года, они были спровоцированы обвалом курса национальной валюты — риала. В ряде городов Ирана протесты переросли в беспорядки — начались столкновения с полицией. 13 января CBS со ссылкой на источники и активистов заявил, что жертвами протестных акций в Иране могли стать не менее 12 тысяч человек.

