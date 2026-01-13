Reuters: внешнеполитическое ведомство ЕС вызвало посла Ирана

«Во вторник Европейская дипломатическая служба вызвала посла Ирана в Европейском союзе», — говорится в статье.
Отмечается, что вызов связан с антиправительственными протестами в Иране.
Агентство отмечает, что пока официального сообщения о вызове иранского диппредставителя Европейская служба внешних связей не публиковала.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна фактически находится в состоянии «тотальной войны» с Соединенными Штатами, Израилем и рядом европейских государств.
Напомним, массовые протесты в Иране начались в конце 2025 года, они были спровоцированы обвалом курса национальной валюты — риала. В ряде городов Ирана протесты переросли в беспорядки — начались столкновения с полицией. 13 января CBS со ссылкой на источники и активистов заявил, что жертвами протестных акций в Иране могли стать не менее 12 тысяч человек.