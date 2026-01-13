Reuters: внешнеполитическое ведомство ЕС вызвало посла Ирана

Напомним, массовые протесты в Иране начались в конце 2025 года, они были спровоцированы обвалом курса национальной валюты — риала. В ряде городов Ирана протесты переросли в беспорядки — начались столкновения с полицией. 13 января CBS со ссылкой на источники и активистов заявил, что жертвами протестных акций в Иране могли стать не менее 12 тысяч человек.