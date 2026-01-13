Трамп неожиданно стал пародировать Байдена. Видео

Трамп публично обсмеял бывшего президента Джо Байдена.
Лидер США Дональд Трамп спародировал кашель бывшего президента Джо Байдена во время выступления. Трансляцию со встречи с Детройтским экономическим клубом ведет Белый дом.
«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением?» — обратился президент Трамп к аудитории с ироничным вопросом. После чего он продемонстрировал пародийную имитацию кашля своего предшественника.
