Трамп пошутил про возможный провал операции в Венесуэле

«Если бы атака провалилась, я бы, вероятно, тоже поступил так: изменил бы свою позицию. Я был бы за. А если бы она провалилась, сказал бы: “Я же говорил им не делать этого”. Так они и поступают. Но здесь мы имеем одну из самых успешных атак за всю историю, и они все равно находят способ быть против нее», — резюмировал он.