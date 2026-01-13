Впервые за полвека США потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в страну

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении миграционной политики, приостановив на неопределённый срок въезд в страну граждан из государств третьего мира. Также политик пообещал отменить выданные при экс-президенте США Джо Байдене разрешения на въезд, лишить гражданства мигрантов, «подрывающих внутренний порядок», и депортировать иностранцев, представляющих «угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией».