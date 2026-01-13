Впервые за полвека США потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в страну

«Впервые за по меньшей мере полвека больше иммигрантов покинули США, чем прибыли в прошлом году», — уточняет издание.
Согласно данным издания, по итогам 2025 года США впервые за долгое время зафиксировали отрицательное миграционное сальдо: отток населения превысил приток на величину от 10 до 295 тысяч человек.
По мнению экспертов, этот феномен обусловлен двумя ключевыми факторами. Во-первых, резким сокращением притока мигрантов, начавшимся ещё при администрации Дональда Трампа из-за визовых ограничений, новых сборов, а также закрытия гуманитарных программ миграции, что почти полностью остановило миграционный поток из Мексики. Во-вторых, масштабными депортациями, которые продолжают проводить нынешние американские власти.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении миграционной политики, приостановив на неопределённый срок въезд в страну граждан из государств третьего мира. Также политик пообещал отменить выданные при экс-президенте США Джо Байдене разрешения на въезд, лишить гражданства мигрантов, «подрывающих внутренний порядок», и депортировать иностранцев, представляющих «угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией».
