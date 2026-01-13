Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые за полвека США потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в страну

По оценкам экономистов Института Брукингса, впервые за 50 лет из США уехало больше людей, чем въехало в страну. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Источник: Life.ru

«Впервые за по меньшей мере полвека больше иммигрантов покинули США, чем прибыли в прошлом году», — уточняет издание.

Согласно данным издания, по итогам 2025 года США впервые за долгое время зафиксировали отрицательное миграционное сальдо: отток населения превысил приток на величину от 10 до 295 тысяч человек.

По мнению экспертов, этот феномен обусловлен двумя ключевыми факторами. Во-первых, резким сокращением притока мигрантов, начавшимся ещё при администрации Дональда Трампа из-за визовых ограничений, новых сборов, а также закрытия гуманитарных программ миграции, что почти полностью остановило миграционный поток из Мексики. Во-вторых, масштабными депортациями, которые продолжают проводить нынешние американские власти.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении миграционной политики, приостановив на неопределённый срок въезд в страну граждан из государств третьего мира. Также политик пообещал отменить выданные при экс-президенте США Джо Байдене разрешения на въезд, лишить гражданства мигрантов, «подрывающих внутренний порядок», и депортировать иностранцев, представляющих «угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше