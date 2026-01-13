Трамп спародировал Байдена во время своего выступления

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Детройте позволил себе высмеять манеру поведения своего предшественника Джо Байдена.
Глава государства напомнил собравшимся о привычке бывшего президента кашлять перед началом выступлений и воспроизвёл этот жест в пародийной форме. Демонстрация длилась недолго и сопровождалась реакцией зала.
После завершения импровизированной пародии Трамп вернулся к основной теме своего выступления и продолжил речь в обычном формате.
Ранее Трамп предложил обязать всех президентов и вице-президентов страны проходить тесты на когнитивные способности.
