Трамп спародировал Байдена во время своего выступления

Трамп во время выступления в Детройте высмеял манеру поведения экс-президента США Джо Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Детройте позволил себе высмеять манеру поведения своего предшественника Джо Байдена.

Глава государства напомнил собравшимся о привычке бывшего президента кашлять перед началом выступлений и воспроизвёл этот жест в пародийной форме. Демонстрация длилась недолго и сопровождалась реакцией зала.

После завершения импровизированной пародии Трамп вернулся к основной теме своего выступления и продолжил речь в обычном формате.

Ранее Трамп предложил обязать всех президентов и вице-президентов страны проходить тесты на когнитивные способности.

Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
