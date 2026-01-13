WSJ: Саудовская Аравия, Катар и Оман отговаривают США от удара по Ирану

Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от нанесения удара по Ирану, пишет The Wall Street Journal.
«Арабские соперники Ирана по другую сторону Персидского залива во главе с Саудовской Аравией лоббируют администрацию Трампа против удара по Тегерану», — сказано в материале.
По данным издания, страны указали американской стороне, что попытка осуществить подобные действия станет потрясением для нефтяных рынков и в конечном итоге нанесет ущерб экономике США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие нанесут «невиданные» удары по иранской территории в случае «атаки» Ирана на военные и коммерческие объекты США.
