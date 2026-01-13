Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Саудовская Аравия, Катар и Оман отговаривают США от удара по Ирану

Катар, Оман и Саудовская Аравия предостерегли США от удара по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегают США от нанесения удара по Ирану, пишет The Wall Street Journal.

«Арабские соперники Ирана по другую сторону Персидского залива во главе с Саудовской Аравией лоббируют администрацию Трампа против удара по Тегерану», — сказано в материале.

По данным издания, страны указали американской стороне, что попытка осуществить подобные действия станет потрясением для нефтяных рынков и в конечном итоге нанесет ущерб экономике США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие нанесут «невиданные» удары по иранской территории в случае «атаки» Ирана на военные и коммерческие объекты США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше