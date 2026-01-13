Отток украинских уклонистов в Беларусь за два года вырос в 356 раз

Согласно отчёту Госпогранслужбы Украины, в 2025 году пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возраста при попытке выезда в сторону Беларуси. В 2024 году таких случаев было 326, в 2023-м — четыре. Представитель ведомства Андрей Демченко отметил, что, хотя белорусское направление остаётся менее загруженным по сравнению с границами Румынии или Молдовы, здесь наблюдается существенное изменение показателей.