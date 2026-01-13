Отток украинских уклонистов в Беларусь за два года вырос в 356 раз

Согласно отчёту Госпогранслужбы Украины, в 2025 году пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возраста при попытке выезда в сторону Беларуси. В 2024 году таких случаев было 326, в 2023-м — четыре. Представитель ведомства Андрей Демченко отметил, что, хотя белорусское направление остаётся менее загруженным по сравнению с границами Румынии или Молдовы, здесь наблюдается существенное изменение показателей.
В общем списке направлений по количеству задержаний в 2025 году граница с Белоруссией заняла пятое место, опередив польский участок. На первом месте — Румыния с показателем 10 066 задержанных. Далее следуют Молдова — 4 937, Словакия — 2 265 и Венгрия — 1 841. На границе с Польшей задержали 511 человек, на границе с Россией — одного.
Границу с Белоруссией продолжают усиливать инженерными заграждениями и фортификационными сооружениями.
Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что за 2025 год более 13 тысяч мужчин были задержаны при попытке незаконного пересечения границы Украины. По его словам, большинство нарушителей границы задерживаются на рубежах с Европейским союзом. Однако фиксируются случаи попыток пересечения границы и по другим направлениям.
