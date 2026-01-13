Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

Республиканец обратился «ко всем иранским патриотам» и призвал протестующих не останавливаться. Хозяин Белого дома также заявил, что участникам акций следует запоминать людей, которых он назвал убийцами и насильниками.
Ранее Дональд Трамп призвал американских граждан и представителей стран-союзников покинуть Иран. Кроме того, американский лидер уже отменил все запланированные встречи с иранскими официальными лицами и высказал поддержку участникам беспорядков, пообещав им помощь, которая, по его словам, уже «в пути». Американский телеканал предположил, что количество погибших протестующих может составлять от 12 до 20 тысяч человек.
