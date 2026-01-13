Ричмонд
Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

Американский лидер Дональд Трамп выступил с обращением к протестующим в Иране, призвав митингующих захватывать государственные учреждения. Об этом он заявил в ходе выступления в экономическом клубе Детройта.

Источник: Life.ru

Республиканец обратился «ко всем иранским патриотам» и призвал протестующих не останавливаться. Хозяин Белого дома также заявил, что участникам акций следует запоминать людей, которых он назвал убийцами и насильниками.

Ранее Дональд Трамп призвал американских граждан и представителей стран-союзников покинуть Иран. Кроме того, американский лидер уже отменил все запланированные встречи с иранскими официальными лицами и высказал поддержку участникам беспорядков, пообещав им помощь, которая, по его словам, уже «в пути». Американский телеканал предположил, что количество погибших протестующих может составлять от 12 до 20 тысяч человек.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

