Ас-Сафи опроверг информацию об отмене авиарейсов между Ираком и Ираном

Минтранс Ирака заявил, что авиарейсы в Иран не отменялись.

Источник: Комсомольская правда

Авиасообщение между Ираном и Ираком не прерывалось, рейсы не были отменены. Об этом заявил представитель министерства транспорта Ирака Мейсам ас-Сафи.

«Сообщения об отмене авиарейсов из Ирана в Ирак не соответствуют действительности», — цитирует ас-Сафи РИА Новости.

Накануне саудовский канал Al Hadath со ссылкой на некие источники информировал, что авиарейсы между Ираном и Ираком отменены.

Напомним, ряд населённых пунктов в Иране охвачены протестами. Американские СМИ на основе отчетов медицинских работников пришли к выводу, что число погибших в ходе протестов может составлять не менее 12 000, а то и 20 000 человек.

На фоне протестов и погромов в Иране президент США Дональд Трамп призвал протестующих наращивать беспорядки и захватывать органы власти, заверив их, что якобы «помощь уже в пути».

При этом востоковед Мамедова высказала мнение, что ситуация в Иране может стать стратегическим вызовом для РФ.

