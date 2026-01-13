Повестки недействительны: Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна

Напомним, о том, что Билл Клинтон не раз бывал в гостях у скандального миллиардера, говорят обнародованные Минюстом США фото. На них можно увидеть Клинтона в джакузи с неизвестной женщиной, плавающим в бассейне вместе с осуждённой за торговлю людьми Гислейн Максвелл и обнимающим молодых девушек. Но, пожалуй, самая пикантная деталь — висевший в особняке Эпштейна портрет Клинтона в женской одежде — синем платье и красных туфлях.