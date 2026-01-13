Ричмонд
Повестки недействительны: Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна

Клинтоны отказались давать показания по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент США Билл Клинтон отказался давать показания по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, такое же решение приняла супруга политика. Соответствующий пост Клинтон разместил в социальной сети Х, прикрепив к нему фотокопию письма, направленного в адрес председателя комитета по надзору Джеймсу Комеру.

Бывший президент заявил, что ему и его супруге выдали «недействительные и юридически неисполнимые» повестки, а также раскритиковал политику администрации действующего американского лидера Дональда Трампа.

По словам Клинтона, он и его супруга ранее предоставили письменные показания по делу Эпштейна.

Напомним, о том, что Билл Клинтон не раз бывал в гостях у скандального миллиардера, говорят обнародованные Минюстом США фото. На них можно увидеть Клинтона в джакузи с неизвестной женщиной, плавающим в бассейне вместе с осуждённой за торговлю людьми Гислейн Максвелл и обнимающим молодых девушек. Но, пожалуй, самая пикантная деталь — висевший в особняке Эпштейна портрет Клинтона в женской одежде — синем платье и красных туфлях.

Также в альбоме с поздравлениями Эпштейну с днём рождения нашли письмо от Билла Клинтона с пожеланием сохранить «детское любопытство».

Тем временем Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу США, если они не дадут показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

