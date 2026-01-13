Трамп поставил супругу и религию выше пошлин в списке любимых понятий

Президент США Дональд Трамп рассказал, что пересмотрел свой список любимых слов после волны критики, вызванной его прежним высказыванием о пошлинах. По его словам, на первое место он теперь ставит имена и понятия, имеющие для него личное и духовное значение, включая свою супругу Меланию и Иисуса Христа.