Трамп поставил супругу и религию выше пошлин в списке любимых понятий

Президент США Дональд Трамп рассказал, что пересмотрел свой список любимых слов после волны критики, вызванной его прежним высказыванием о пошлинах. По его словам, на первое место он теперь ставит имена и понятия, имеющие для него личное и духовное значение, включая свою супругу Меланию и Иисуса Христа.
Американский лидер отметил, что ранее называл пошлины главным словом в своём словаре, однако столкнулся с упрёками со стороны оппонентов, которые напоминали ему о семье, вере и религии. В результате Трамп скорректировал свои формулировки, отодвинув экономический термин на более низкую позицию в этом условном рейтинге.
При этом президент вновь подчеркнул, что введённые его администрацией тарифы на импортную продукцию, по его мнению, приносят существенные поступления в бюджет США и остаются важным инструментом экономической политики.
Ранее Трамп заявил, что совокупные поступления в бюджет США от введенных им торговых пошлин составили порядка 650 млрд долларов.